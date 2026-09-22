Възраждане: Честит Ден на независимостта, българи!

Днес почитаме делото на българите, които на 22 септември 1908 г. доказаха, че България може да бъде свободна и независима държава. Но празникът е и урок към нас.

Историята не можем да променим. Бъдещето обаче зависи от нас.

Нашите предшественици не са чакали някой друг да реши съдбата на България вместо тях. В трудни времена, когато Великите сили са били в остро противопоставяне, българската държава и дипломация са отстоявали българския национален интерес и са постигнали един от най-големите успехи в историята ни. Това е урокът на 22 септември: можем сами. Можем самостоятелно. Можем да бъдем независими.

Днес нашата задача е да възстановим истинското съдържание на думата „независимост“.

Да изградим държава, която защитава собствените си граждани и отстоява собствения си национален интерес. Наш дълг е да оставим бъдеще.

Време е да спрем да приемаме зависимостта за неизбежна.

Време е България не просто да съществува, а да бъде силна, свободна, суверенна и достойна държава.

Време ни е за Възраждане!