Възраждане“: Борисов и ВМРО носят отговорност за „Кроношпан“ във Велико Търново

Народният представител Ангел Янчев обясни, че привличането на подобно

предприятие е извън правомощията на всеки кмет

Не кметът Даниел Панов, а Бойко Борисов и ВМРО са виновни за допускането на „Кроношпан“ във Велико Търново. Това заяви на пресконференция народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев точно месец след протеста на политическата организация и граждани срещу замърсяващия въздуха завод.

Тогава народният представител алармира институциите за незабавни мерки. Той обясни защо такова предприятие не би могло да заработи без разрешението на българския министър-председател.

„През 2019 година, когато на „Кроношпан“ им беше издадено комплексно разрешително, България имаше министър-председател. Тогава това бе Бойко Борисов. Така че този, който докара практически „Кроношпан“ в града, се казваше Бойко Борисов. И негова е цялата политическа отговорност“, заяви Янчев.

Той посочи като съучастник и тогавашния директор на Изпълнителната агенция

„Околна среда“, който е издал комплексното разрешителното и е свързан с ВМРО –

тогавашния партньор на ГЕРБ. Затова Янчев подчерта, че кметът Панов не може да

бъде обвиняван за привличането на предприятието, тъй като такова действие е

извън правомощията на всеки кмет.

Народният представител припомни, че още през 2019 г. комплексното разрешително на „Кроношпан“ е било променено, за да се въведе срок за изграждане на автоматична измервателна станция за контрол на въздуха, за която такъв е бил пропуснат.

„Още тогава се е проявило недоверие към предприятието“, каза Янчев. Той постави акцент върху прясно внесеното инвестиционно предложение на дружеството за изграждане и модернизация на пречиствателни устройства и филтри,

което е на стойност 20 милиона евро.

„След уверенията, че това, което излиза от комините, е само водна пара и че

отговарят на най-високите стандарти, предприятието ще инвестира сериозна сума за

модернизация. Още вчера поисках от директора на РИОСВ детайлна информация за

параметрите на инвестицията и вида на планираните филтри“, каза Янчев.

Той критикува аргументите на завода относно използването на вода от река Янтра,

като подчерта, че дружеството има резерв от 90 милиона лева – достатъчни за

изграждането на собствена пречиствателна станция. Но ползването на реката им

излизало по-евтино.

Янчев отбеляза, че протестът на „Възраждане“ е бил необходим, за да се

активизират представителите на ГЕРБ и да се защити здравето на гражданите.

Припомняме, че ден преди това РИОСВ се задейства с проверки за качеството на

въздуха, след като сигналите от граждани за задушлива миризма буквално заляха

инспекцията.

„Браво на ГЕРБ, че се активизираха, но ще наблюдаваме внимателно какво се

променя в качеството на въздуха. Нашите частни датчици показват ориентировъчно

подобрение, но следим ситуацията отблизо“, каза Янчев.

По думите на народния представител, въпреки че кметът Даниел Панов няма пряко

отношение към допускането на дружеството, е отговорен за други нарушения:

„Той е нарушил Закона за публичните финанси, като е поел финансов ангажимент

за общо 15 млн. лева без одобрението на Общинския съвет. Става дума за три

проекта по три програми – не коментирам полезността им, а че законът го

забранява. За тези общо 15 млн. лв. ще трябва да се взимат заеми“, каза Янчев и

посочи, че сред тях е и паркинга в кв. „Бузлуджа“.

