„Възраждане” алармира за риск от наводнение в Габрово

Местната власт се задейства по сигнал на общинският съветник Иван Томов Общинският съветник от „Възраждане“ в Габрово Иван Томов съобщи, че е получил отговор от общината относно подадения от него сигнал за нуждата от почистване на р. Янтра.

В профила си във Фейсбук той прикачи кореспонденцията, в която се посочва, че речното корито ще бъде почистено до края на годината.

„Със заповед на кмета на Община Габрово е назначена комисия, която е извършила обследвания за 2025 г. и е определила участъците от реките с намалена проводимост в границите на урбанизираната територия. Участъкът от р. Янтра, кв. Шивара, при пешеходния мост, свързващ улиците „Иван Калпазанов“ и „Капитан дядо Николов“, е планиран и почистен през 2024 г.

В резултат от обилните валежи, паднали в периода 06–09.10.2025 г., в посочения район водите са донесли и натрупали в устоите на моста клони и друга растителност. С цел предотвратяване на опасност предстои до края на тази година да бъде извършено аварийно премахване на наносите, посочени по-горе, както и отстраняване на други прекършени клони и паднали дървета в речното легло“, се казва в отговора от общината.

Иван Томов поясни, че в коритото има паднали дървета с диаметър от 25–30 см, част от които са под вода. „Това създава риск от задръстване и наводнение“, смята той. „Следим ситуацията и чакаме заявените действия да бъдат изпълнени“, обобщи общинският съветник от „Възраждане“ Иван Томов.

