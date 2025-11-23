Във Велико Търново се учреди базова организация на „Русофили за възраждане на Отечеството“

64% от българския народ са русофили според официалните проучвания“, обяви Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“, на среща със симпатизанти във Велико Търново.

Целта на срещата-разговор, в която участваха главният секретар и зам.-председател на партията Валентин Григоров, домакинът на проявата Стилян Петров, бившият водач на листата в старата столица адв. Николай Петров и хора от цялата област.

„Партията ни е изключително българска, въпреки че някои я смятат за русофилска, и участва на всички избори. Във Велико Търново имаме между 400 и 800 гласа без партийна организация досега. Развиваме се успешно, участваме и в развитието на културното русофилство, имаме структури в цялата страна“, сподели Григоров и съобщи, че има предложения на следващите президентски избори Николай Малинов да бъде издигнат за президент.

„Надявам се да се организираме сериозно, а най-важното – да изчезне страхът у хората и да си обичаме родината, да дадем шанс на нашите деца“, коментира великотърновецът Стилян Петров.

„Идеологията на „Русофили за възраждане на Отечеството“ се гради върху четири основни принципа: многополюсен свят, традиционни ценности, силна държава и неделима безопасност. Това са стратегически цели, чрез които смятаме, че България може да има своето достойно място в предстоящата цивилизационна турбуленция“, заяви Николай Малинов.

Той каза, че основната опорка срещу партията е, че „сме русофили, а не българофили“. „Да си българофил означава да обичаш себе си и това е естествено, а когато си русофил – обичаш и своя брат. И в САЩ, и в Русия, и в Китай управляват патриоти, а малкото в Европа са в Словакия, Чехия, Унгария, донякъде Сърбия. Всички тези европейски „островчета“, ако искат да другаруват с Русия, ще трябва да минат през България, защото тук са факторите като славянството, православието, кирилицата… Тези културологични и духовни елементи са важна основа, на която се изграждат тези отношения. Америка естествено ще се опитва да привлече англосаксонския свят и „територии“, за да може в предстоящия сблъсък на цивилизациите да бъде по-влиятелна сила. Ние сме сърцето и ядрото на славяноправославната цивилизация и Русия е тази, която може да ни помогне“, обясни Малинов.

Той сподели, че една от големите цели на русофилите е защита на българския интерес, в т.ч. и в Русия и в руското обществено мнение. Благодарение на тях в Русия правят разлика между българския народ и българските власти. Основната им работа е в духовното, в културата, в издателската дейност, концерти, историко-културното наследство.

Николай Малинов обясни, че русофобията е новият фашизъм, чрез който „дълбоката държава“ напредва и че това са кръгове хора, чиито интереси съвпадат, но не искат да имат публичност. „Те бързат, защото чрез войните печелят – първо от доставка на оръжия, и после от възстановяването на щетите. Първа икономика в света е Китай, а първа военно-техническа сила – Русия, докато САЩ е втора и в двете неща. Колкото повече военни конфликти има, толкова повече оръжие ще се продава и ще се усвояват пари за възстановяване на териториите. Вече текат обаче договорки между Америка и Русия. Интересни са договорките за нефта и газа, защото санкциите удрят върху Русия, но от друга страна Путин печели време за решаване на нещата в Украйна, докато Европа води губеща политика“, разясни той.

„Никой не може да отрече, че започналите договорки са нещо, върху което стъпва здравият разум, за да не се стигне до ядрен сблъсък. Русия намалява военния си бюджет, което означава, че са се разбрали със САЩ. Друг е въпросът, че в САЩ има сериозни сили, които пречат на тези процеси, в Русия също има. Има хора, които искат задълбочаване на конфликта и превръщането му в европейски. Иска ми се да седнат и да се договорят, но явно войнолюбците са страшна сила. Патриотичните сили в Европа се увеличават и дано има здрав разум да спре безумието. Европа не е готова за война срещу Русия, а ресурсите на Украйна се поразпаднаха. Най-късно до следващото лято това трябва да приключи, но къде ще се срещнат двете посоки, предстои да видим“, каза още Николай Малинов.

