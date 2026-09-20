Васил Терзиев за „Петрохан – Околчица“: Подобни неща винаги се случват преди важни политически събития

Кметът на София отрече да е обещавал охраната на Природен парк „Витоша“ на Ивайло Калушев и настоя за бързо изясняване на случая

Кметът на София Васил Терзиев коментира действията на прокуратурата по случая „Петрохан – Околчица“, като изрази съмнения относно момента, в който се появяват нови данни по разследването.

„Интересни са тези „случайности“ – подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси“, заяви Терзиев. Това е политическа оценка на столичния кмет, а не установен факт за мотивите на прокуратурата.

Разследването за смъртта на шестима души в районите на хижа „Петрохан“ и връх Околчица продължава, като през август прокуратурата съобщи за приключването на още експертизи и за очаквани допълнителни заключения. На 18 септември прокуратурата привлече като обвиняем и бивш министър на околната среда и водите във връзка с предоставянето на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии.

Терзиев заяви, че очаква експертизите да приключат възможно най-бързо, за да бъде внесена яснота по случая.

„Престъпленията срещу деца трябва да се наказват по-строго“

Столичният кмет коментира и данните за предполагаеми престъпления срещу деца. По-рано прокуратурата съобщи, че в рамките на разследването са събрани свидетелски показания за сексуални контакти с малолетни и непълнолетни лица. Това са данни от досъдебното производство и не представляват влязла в сила съдебна присъда.

„Когато става дума за престъпление срещу дете, може да бъде съсипан целият човешки живот. Наказанията за такива престъпления трябва да бъдат много по-сериозни“, заяви Терзиев.

На въпрос какво е казал при разпита си в прокуратурата той отговори, че е повторил това, което вече е заявявал публично.

Отрича да е обещавал охраната на Витоша на Калушев

Терзиев отхвърли твърденията, че е обещавал на Ивайло Калушев охраната на Природен парк „Витоша“. Такива твърдения бяха публично отправени от психолога Росен Йорданов при представяне на заключения от експертиза по случая. (БТА)

Според Терзиев разговорите са били свързани с възможностите за по-ефективно опазване на планината при ограничен човешки ресурс и с използването на технологии.

Кметът подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк „Витоша“, а не на Столичната община.

Терзиев вече е настоявал и за международно разследване на случая „Петрохан“, което според него би помогнало за изясняване на фактите и успокояване на обществото.

По повод подготвян протест с искане за оставката му столичният кмет заяви, че гражданите имат право да изразяват недоволството си и определи протестите като нормална част от демократичния процес.