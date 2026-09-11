Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори

Кметът на София определи вота на 25 октомври като избор за посоката и модела на управление на България

Кметът на София Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Като основни мотиви за решението си той посочи европейската ориентация на България и личния си опит от работата с Гюров като министър-председател.

„Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление“, заявява Терзиев.

Според столичния кмет България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз, а въпросът сега е каква позиция страната иска да заема в Европа.

„Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи“, посочва той.

Терзиев противопоставя тази визия на модел, при който България остава в периферията на Европа, с концентрация на власт, зависими институции и медии и устойчиви мрежи на влияние около държавното управление и публичните ресурси.

Като аргумент за ползите от европейската интеграция той посочва и икономически показатели, заявявайки, че България има 56 млрд. лева положителен баланс от членството си в ЕС.

„Зад тези числа са метро, транспорт, училища, инфраструктура, бизнес, работни места и възможности за поколения българи да учат, да пътуват, да се развиват“, казва Терзиев.

Терзиев: Гюров не делеше кметовете на свои и чужди

Друг основен мотив за подкрепата му е личният му управленски опит с Андрей Гюров.

Терзиев посочва, че за по-малко от три години като кмет на София е работил с пет различни правителства и премиери. По думите му през този период е виждал и случаи, при които инструментите на централната власт могат да бъдат използвани за натиск върху общините чрез забавяне на проекти или финансиране.

„Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората“, заявява той.

Според Терзиев Андрей Гюров е демонстрирал различен подход като министър-председател.

„Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени“, посочва столичният кмет.

Терзиев заявява, че именно поведението на Гюров при упражняването на властта е било определящо за решението му кого да подкрепи.

„Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни – избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас“, заявява Васил Терзиев.

В края на позицията си столичният кмет призовава гражданите да участват в президентските избори на 25 октомври.

„Не оставайте вкъщи. Прекалено скъпо е да не гласувате“, заявява Терзиев.