Васил Пандов: Недопустимо е държавата да не може да намери 250 млн. за лекари и сестри!!

По искане на ПП-ДБ и други народни представители от опозицията председателят на НС – доц. Наталия Киселова, свиква извънредно заседание на Комисията по здравеопазване на 22 октомври, сряда.

До свикването от председателя се стигна след като вече две поредни седмици Комисията по здравеопазване не разглежда законопроекта за повишаване на заплатите на лекари и сестри, въпреки постоянните протести.

Вярваме, че тази сряда всички народни представители ще бъдат отговорни и ще бъдат приети предложенията за достойни възнаграждения на медицинските специалисти. Това е последният шанс, за да може законът да бъде приет до края на октомври и в бюджета за 2026 г. да бъдат предвидени необходимите средства.

Недопустимо е в бюджета да има 9 млрд. за ББР, но държавата да не може да намери 250 млн. за лекари и сестри!!

