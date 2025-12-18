Валери Жаблянов: Социалистическата партия не просто има живот пред себе си, а и сериозно бъдеще в българския политически живот

Извън всяко съмнение е, че участието на БСП в този парламент беше успешно. Такава е оценката на ръководството на БСП и няма възражения срещу отделните министри и тяхната работа в законодателството на членовете на партията. Нито една организация не е дала отрицателна оценка за министрите от БСП.“ Това каза членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов в ефира на НОВА телевизия.

Жаблянов коментира , че БСП е партия с изключително широк спектър от мнения и възгледи. „БСП се връща към стил на ръководство и комуникация, различен от командирския. И оставката на IB е ръководството да се демонстрира, че уважава тези мнения в партията“, заяви той.

Социалистът казва, че Атанас Зафиров е избран чрез честна и открита политическа борба между кандидатите. „Не се сещам за друга партия, която да има толкова демократичен и открит начин за избиране на ръководството. В навечерието на новите избори да се открива процедурата за избор на ръководството е неправилно. Защото изборът на председател в партията е сложен, изисква време и не трябва да е самоцелен. БСП трябва да излезе на тези избори с достатъчно ясни знаци, че чува гласовете на обществото и в това време да отидат стабилно“, заключава Жаблянов.

