В нова изложба в София 27 художници от ЕС илюстрират силата на гласуването

Изложбата е част от мащабна европейска кампания за мобилизиране на гласоподавателите на предстоящите европейски избори

На 2 май в София в парковото пространство на НДК ще бъде открита международната изложба ИЗЛЕЗ И ГЛАСУВАЙ на глобалнoто креативнo студиo за социално въздействие Fine Acts, подкрепена от Бюрото на Европейския парламент в България.

В светлината на предстоящите избори за Европейски парламент и заплахите за демокрацията в Европа, Fine Acts си сътрудничи с 27 изключителни илюстратори, по един от всяка държава-членка на ЕС, които създадоха плакати по темата за мобилизиране на гласоподавателите на предстоящите европейски избори на 9 юни.

„В Европейския съюз днес демокрацията се приема за даденост. Но това не винаги е било така. Не толкова отдавна милиони европейци преживяха времена, когато не можеха да гласуват или дори да говорят свободно, когато животът им можеше да бъде застрашен просто защото са различни, защото имат различни вярвания или защото искат различен живот. Те се стремяха към демокрацията и се бореха за нея. Сега от нас зависи да я запазим и да я направим по-силна като гласуваме“, казва Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

Произведенията са в ядрото на широка кампания на Fine Acts в подкрепа на европейското единство и гражданско участие, която ще се разгърне в различни градове в Европа в следващите седмици.

“Съюзът е грандиозно упражнение за това как нациите и етносите могат да се отдръпнат от различията си и да се опитат да работят заедно в името на по-големи и глобални каузи… Политиките и ангажиментите на ниво почти цял континент засягат всички ни. Всеки глас е сила, която ние като индивиди можем да упражним, за да повлияем на посоката, в която се движи ЕС,” казва Тео Георгиев, илюстратор и представител на България в кампанията.

Изложбата може да бъде видяна до 16-и май 2024 г. включително, в парковото пространство на НДК (Лятна сцена „Kino & Bar Cabana“).

Всички произведения са публикувани под специфичен отворен лиценз, така че активисти и неправителствени организации да могат да ги използват некомерсиално, за да окуражат гласуването в своите общности.

“Колекцията от илюстрации има за цел да насърчи гражданите да гласуват в предстоящите избори – като вдъхновява и вдъхва надежда и оптимизъм за силата на гласуването и потенциала за промяна”, казват от Fine Acts.

Инициативата на Fine Acts е в партньорство с Европейската културна фондация, като в София изложбата се случва с подкрепата на Бюрото на Европейския парламент в България и Столична община.

(c) Снимка: Колаж от три от творбите в изложбата на Teo Georgiev, Sebastian König and Julija Savicke for Fine Acts (Л-Д)

