В Москва: Румен Петков и Галин Дурев проведоха среща с председателя на Комитета по енергетика на Руската федерация Николай Шульгинов

В Москва проведохме среща с Председателя на комитета по енергетика на Русия г-н Николай Шульгинов. Той ни информира за това, че руската енергийна система и добивна промишленост работят в стабилно състояние като Русия ефективно променя направлението на енергийните си доставки на Изток, включително към страните от БРИКС. Изтъкна, че Росатом и Атомстройекспорт са най-големият производител на ядрени съоръжения, реактори и гориво в световен мащаб, като успешно внедряват нови технологии, гарантиращи сигурност и най-добри цени. Галин Дурев подчерта факта, че България съхрани двата ядрени реактора за Белене и изрази надежда, че отчитайки спецификата на геополитическата среща, ще се намерят решения за ефективното им използване.

Изразих съжаление, че 50 млрд.куб.м., които Европа получаваше от Русия, сега Русия договори с Китай и Монголия, като това е най-тежкият удар по европейската енергийна сигурност. Галин Дурев получи покана за участие в междупарламентарна конференция с представители на парламентите на Европейския съюз.

Представителите на руската страна изразиха безпокойство за перспективите пред Лукойл България и за възможността за действия, неподлежащи на съдебен и административен контрол. Ние настояхме да не бъдат предприемани реципрочни мерки срещу българските компании в Русия и изразихме увереност, че ще продължи да бъде използвана експертизата на Ликойл. Предприетите действия ще гарантират нормалното функциониране на рафинерията в Бургас и националната сигурност на България.

