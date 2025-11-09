В Димитровград се учреди базова организация на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

Базова партийна организация на Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ се учреди на 8 ноември 2025 година в Димитровград.

На учредителното събрание присъстваха Николай Малинов – генерален секретар на Международно движение на русофилите, председател на Национално движение „Русофили“ и почетен председател на партията, Валентин Григоров – заместник-председател и главен секретар на партията, и Ставри Сотиров- заместник председател на ППРВО и секретар партийна политика. В базовата партийна организация влязоха девет души от Димитровград, а за председател беше избран инж. Илия Запрянов.

След административните формалности по учредяване на структурата Николай Малинов разясни някои въпроси от национален и геополитически характер, като засегна теми, които не са обсъждани в националните медии. Дискусията беше интересна и в нея взеха участие почти всички присъстващи.

Гостите подариха на новосъздадената организация партийно знаме, партийни материали и наскоро издадения албум с паметници на съветската армия. Мероприятието продължи около три часа, времето не стигна за разискване на всички въпроси и гостите обещаха отново да посетят Димитровград и да продължат дискусията.

