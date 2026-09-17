Увеличиха бюджета за Куклен театър-Русе с 5000 евро по предложение на общинския съветник от ГЕРБ Росица Георгиева

Предвидените от общинския бюджет средства за подпомагане на дейността на Куклен театър-Русе бяха увеличени с 5000 евро по предложение на съветничката от ГЕРБ Росица Георгиева. Тя мотивира необходимостта от добавянето на тези средства със значимата роля на културната институция за подрастващите русенци и поредицата спечелени престижна наши и международни награди. В резултат на нейното застъпничество кукления театър ще получи общинска субсидия от на 51017 евро, вместо заложените предварително 46017 евро.

Тази сума се отпуска като допълнително целево подпомагане на творческата дейност и новия сезон по линия на ежегодното сътрудничество на Общината с местните културни институти. Срещу това финансиране театърът поема ангажимент да се включи активно със свои спектакли в официалния културен календар на града за национални празници и местни чествания.