Увеличаване на подкрепата на ЕС за инвестиции в отбраната

Членовете на Европейския парламент са готови да одобрят мерки за укрепване на технологичната и индустриалната база на Европа в областта на отбраната чрез насочване на средства от ЕС.

Законодателството е част от плана „ReArm Europe“ и ще бъде обсъдено във понеделник и подложено на гласуване във вторник. Предварителното споразумение беше постигнато между преговарящите от Парламента и Съвета на 5 ноември 2025 г.. Целта е да се увеличи финансирането за инвестиции, свързани с отбраната, чрез изменение на съществуващите програми на ЕС – Платформата за стратегически технологии за Европа (STEP), „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана (EDF), програмата „Цифрова Европа“ (DEP) и Механизма за свързване на Европа (CEF) – за да се позволи насочването на финансиране от ЕС към отбраната.

Контекст

Предложението на Европейската комисия, представено на 22 април 2025 г., има за цел да стимулира инвестициите, свързани с отбраната, в рамките на бюджета на ЕС като част от плана „ReArm Europe“. В отговор на ескалиращите геополитически заплахи, законът има за цел да укрепи европейската технологична и промишлена база в областта на отбраната (EDTIB) с финансиране от съществуващите бюджети. Планът следва съвместната бяла книга „Европейска отбрана – готовност 2030“ за укрепване на стратегическата автономност и конкурентоспособност на ЕС в областта на отбраната.

