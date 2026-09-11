Урсула фон дер Лайен с ключова реч за състоянието на ЕС на 16 септември

Председателят на Европейската комисия ще направи равносметка на постигнатото и ще очертае приоритетите пред Европа в областта на икономиката, сигурността, отбраната и демокрацията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе втората си реч за състоянието на Съюза през настоящия си мандат. Това ще се случи в сряда, 16 септември, от 10:00 часа българско време.

Очаква се в изказването си фон дер Лайен да направи равносметка на работата на Европейската комисия през последната година и да очертае основните предизвикателства и приоритети пред Европейския съюз.

В навечерието на речта Комисията публикува обобщение и хронология на основните резултати, постигнати през изминалите 12 месеца.

Конкурентоспособност и по-голяма европейска независимост

След миналогодишната реч Европейската комисия съсредоточи усилията си върху засилването на европейската независимост в условията на все по-сложна международна обстановка.

Сред основните приоритети е повишаването на конкурентоспособността на ЕС и превръщането на Европа в по-привлекателно място за инвестиции, иновации и икономически растеж.

Комисията предприе и действия за ограничаване на стратегическите зависимости и повишаване на устойчивостта на европейската промишленост.

ЕС разшири търговските си възможности чрез нови споразумения и партньорства, обхващащи региони от Индийско-Тихоокеанския регион до Латинска Америка.

Отбраната и Украйна остават сред основните теми

Сигурността и отбраната също заемат централно място в европейската политика. Инструментът SAFE е насочен към стимулиране на инвестициите в отбраната, като паралелно с това ЕС работи по големи общоевропейски отбранителни проекти.

Сред тях е и инициативата за наблюдение и укрепване на източния фланг на Европа.

Европейската комисия подчертава и продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украйна.

Защита на демокрацията и гражданите

Сред важните инициативи на Комисията е и „Европейският щит за демокрацията“, насочен към укрепване на устойчивостта на демократичните общества.

Предприети са и мерки в цифровата сфера, чиято цел е по-добрата защита на европейските граждани, като специално внимание се отделя на младите хора.

В дневния ред на Комисията остават и въпроси, които пряко засягат ежедневието на европейците – сред тях достъпът до жилища и високите разходи за енергия.

Речта за състоянието на Съюза традиционно е сред най-важните годишни политически изявления на председателя на Европейската комисия и очертава посоката, в която институцията възнамерява да работи през следващия период.