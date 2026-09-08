Учредяват Инициативен комитет за кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент

Учредителното събрание ще се проведе днес от 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата

Днес, 8 септември, ще бъде учреден Инициативен комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България за предстоящите избори на 25 октомври.

Учредителното събрание е насрочено за 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата (НДК) в София.