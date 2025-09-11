Учредителна декларация на политическа партия на ПП „Алианс за права и свободи“ – АПС

Уважаеми съмишленици!

Преди всичко ви благодарим, че се отзовахте на поканата да участвате в тази учредителна сбирка за създаване на нова политическа партия.

В исторически план, всяка партия се създава и развива само ако има социално – политическа потребност от нейното съществуване. Мотивацията на учредителите трябва да бъде пряк рефлекс на тази потребност. В противен случай „новата партия“ си остава само на хартия и отива в небитието на политическото време.

Проектът за създаване на нова политическа формация не е въпрос на хрумване или на мимолетно желание. Необходима е сериозно-осмислена политическа мотивация, която дава отговор на значима част от социалните очаквания и притежава управленчески капацитет да представлява избирателите си на местно и централно равнище на властта.

Днес сме свидетели на отстъпление от демокрацията, на разделение на обществото, на разпад на държавността, на установяване на държавно – олигархичен модел. България е в плен на корупцията, институциите се използват като „бухалки“ срещу политически опоненти. Справедливостта, върховенството на правото и достойният живот се превръщат в мираж. Повече от всякога през годините на прехода сме на кръстопът. Цивилизационния ни избор на ценностите на либералната демокрация далеч не се възприема като стратегически императив на гражданското общество и държавата. Чуват се гласове за ревизия на членството ни в НАТО и ЕС, които не са въпрос на друга „гледна точка , а са сигнал на обществени нагласи, които не следва да бъдат пренебрегвани, ако милеем за бъдещето на България.

Ние, обединени от идеята да превърнем стремежа си за достоен живот в реалност, искаме да работим за една България, в която всички, без значение на пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни.

Страна, в която ще се цени всеки един човек, ще се уважава неговото лично достойнство, ще се гарантират основните права и свободи на всички.

Страна, в която всеки ще се чувства свободен и ще има условия да работи пълноценно и да се чувства удовлетворен от това. Вярваме, че по силите на всички граждани, обединени от тази идея, е да превърнем България в едно по- добро място за живеене и да сме свидетели как страната ни намира достойно място в европейското семейство и се утвърждава като пълноправен и необходим член на евроатлантическите структури, в които страната ни членува.

Призоваваме всички български граждани заедно да изпълним тази мисия! Заедността е взаимно разбиране, уважение, обгрижване и взаимно доверие; заедността е приобщаване и споделяне на общата ни визия за развитие; заедността е отговорност в света, в който живеем. Заедността е сила!

Днес, ние, подписалите тази декларация, като български граждани с избирателни права, изразявайки волята си на свободни граждани, на основание чл. 10 от Закона за политическите партии, образуваме Инициативен комитет за учредяване на политическа партия „Алианс за права и свободи“ – АПС, приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация, декларация за

индивидуално членство в партията, както и откриваме подписка за набиране на членове- учредители и на активни членове на предстоящата организация.

Политическа партия „Алианс за права и свободи“ – АПС

се създава за да допринесе за единството на всички български граждани, в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи, Хартата за основните права, и други международни договорености, за изграждане на демократично гражданско общество и правова държава.

Основни цели на партията са:

– Постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и обединяваща национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички български граждани;

– Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности;

– Икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната и преодоляване на на диспропорциите в различните региони;

Във външната политика партията е за:

– Утвърждаване авторитета на страната ни в света, въз основа на взаимноизгодно сътрудничество и на обща сигурност в региона и в света;

– Пълноправно членство на Република България в Европейските и Евроатлантически структури;

– Мир и разбирателство на Балканите и в света.

Цели на партията са и:

– предприемане на конкретни и ефективни мерки за трудовата заетост и повишаване на доходите на гражданите;

създаване на предвидима и стабилна среда за развитие на инвеститори и предприемачи;

– създаване на подходящи условия и стимули за развитие на високите технологии;

– създаване на условия за развитие на младото поколение, те са носители на нашето бъдеще;

– повишаване на достъпа до качествено образование и здравно обслужване на населението.

Партията постига целите си чрез:

– Участие в законодателната власт;

– Взаимодействие с всички демократични сили за утвърждаване на България като правова държава;

– Директно и постоянно общуване с гражданите и съдействие за решаване на техните конкретни проблеми;

– Използване на всички законни средства и начини за участие в обществено- политическия живот на страната;

– Тясно сътрудничество с други партии със сходни цели и програми;

– Взаимодействие с международни организации, чиито приоритети са регионална и глобална сигурност, защита и гарантиране на човешките права и свободи.

Призоваваме всички български граждани, които вярват, че „Съединението прави силата“, да застанем заедно в обща мисия да защитим демокрацията, да създадем с общи усилия достойно настояще за всички нас и за нашите родители, да върнем младите хора в България и да ги задържим тук, да завещаем една достойна България на нашите деца и за децата на нашите деца!

С настоящата декларация Инициативният комитет открива подписка за набиране на членове- учредители на политическа партия ПП „Алианс за права и свободи“ – АПС.

Всеки български гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии, може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на събранието проведено на 11.09.2025 година.

Учредителната декларация е приета от Инициативен комитет, образуван съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПП на редовно събрание, проведено на 11.09.2025 година в град София, адрес : конферентна зала на хотел Централ, бул. „Христо Ботев“ № 52.

Инициативният комитет ще уведоми насрочването на Учредително събрание в рамките на законоустановения времеви диапазон до 3 /три/ месеца.

Facebook

Twitter



Shares