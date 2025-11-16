Учредителна Декларация на политическа партия „Алианс за права и свободи“

В законоустановения 3-месечен срок от приемане на учредителната декларация и откриването на подписка за създаване на политическа партия се проведе учредително събрание, на което се взе решение за създаване на партия с наименование „Алианс за права и свободи“, прие се устав на партията и бяха избрани ръководните и контролни органи.

Водени от идеята, че в страната час по-скоро трябва да се възстанови нормалността в политическия живот, да се прекрати с фалшивите декларации в полза на хората, докато в действителност действа моделът на управление чрез страх, натиск и зависимости, че e крайно време мощно да се противопоставим на установилото се вредно управление и да покажем ясно и твърдо, че има алтернатива, че, обединени, можем да се преборим със страха и зависимостите, учредихме партия „Алианс за права и свободи“.

Това е партия на изстрадалите своя път, на тези, за които трудностите и препятствията и тяхното успешно преодоляване са част от Училището на Живота. Това е партия на тези, които остават верни на думата, на каузата, за които работата в полза на обществото е мисия и изпълнението на мисията е неотменим дълг.

Ние, учредителите на АПС, имаме желанието амбицията и волята да надградим и да продължим напред с визия за утвърждаване и гарантиране правата и свободите, равноправието на всички български граждани, защита на човешкото достойнство, за мирно и проспериращо бъдеще на нашата родина, защита на мира в страната, региона, Европа и в света.

Учредителите на АПС сме защитници на либералните идеи и ценности, защитата на правата и свободите на човека, подкрепящи основните принципни положения, заложени в Учредителната декларация, обединени с ясната идея, че поемаме по Пътя и ще ни е необходима много сила, взаимна подкрепа, твърдост и воля, за да можем достойно да изпълняваме мисията си.

С решението за създаване на партията ние заявяваме амбицията си за активно участие в политическия живот. Ще прилагаме целенасочена и градивна политика свързана с поети ясни ангажименти за решаване на проблемите на хората, като обърнем особено внимание първоначално на създаването и стабилизиране на местните структури. Тези структури, от които започва правенето на политика, близко до хората, тъй като в годините същите бяха изоставени и занемарени.

Именно поради тази причина ще заложим в новия устав местните структури да се превърнат в приоритетни политики на АПС. Ще работим за включването на активните граждани в политическия живот на страната и участието им при вземането на управленски решения и тяхното реализиране. Ще работим за създаване на законови гаранции на конституционно прогласените принципи, на човешките права и свободи, ще бъдем гарант за необратимост на демократичните процеси и на европейския път на България.

Нека да си пожелаем здраве и сили, вдъхновение и воля в обшия ни Път в заедност!

Знаем, че няма да e лек този път, но имаме волята, куража и силите да вървим по него, защото е в името на по-добър живот за днешните и утрешните поколения на България!

