„Учители за развитие – Бургас“: „Прогресивна България“ учреди нов местен партиен клуб

Новата структура е насочена към образованието и подкрепата на кадрите в региона, а ръководството ѝ поема учителят Станимир Христов

В Деня на независимостта на България беше учреден местният партиен клуб „Учители за развитие – Бургас“ към „Прогресивна България“.

Новата структура е създадена с фокус върху образованието и с заявена цел да работи за неговото развитие и за подкрепата на кадрите в региона.

Ръководството на клуба поема Станимир Христов, учител и член на партията.

Легитимирането на новата структура беше извършено от народния представител и общински лидер на „Прогресивна България“ в Бургас Силвия Христова и Николай Бойчев, организационен секретар на общинската партийна структура.

С учредяването на „Учители за развитие – Бургас“ местната организация разширява партийните си структури с клуб, насочен конкретно към въпросите на образованието и работещите в сектора.