„Творческа Европа“: покана за предложения в подкрепа на независимата журналистиката

Обявена е шестата годишна покана за представяне на проектни предложения по програма „Творческа Европа“. Европейската комисия предоставя 13,8 млн. евро за трансгранични журналистически партньорства и медиен плурализъм.

Част от финансирането се предоставя чрез покана за финансиране на журналистическо сътрудничество и трансгранични партньорства между новинарски медии. Поканата има за цел да повиши устойчивостта на европейския новинарски медиен сектор, който е изправен пред предизвикателства като финансовата устойчивост на професионалната журналистика.

Втората поканата е в подкрепа на медийния плурализъм и е насочена към организации, които разпределят финансиране за местни и регионални медии, общностни медии, разследваща журналистика и медии, специализирани в новини от обществен интерес.

Двете покани са отворени до 4 февруари 2026 г.

Изграждането на обществена устойчивост , подкрепата за медийната грамотност и независимата журналистика са част от по-широките усилия на Комисията да даде възможност на европейците да вземат информирани решения и да участват активно в демократичните процеси. Тези цели ще бъдат и част от предстоящата инициатива Европейски щит за демокрация, както председателят Фон дер Лайен обяви в своята реч за състоянието на Съюза.

