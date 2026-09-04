Трифонов: Тролските ферми превръщат държавата в кочина

Днес от парламентарната трибуна вицепремиерът от правителството Иво Христов каза следното, обръщайки се към Иво Мирчев: „Г-н Мирчев, успокойте се, защото вашите орди от тролове във Фейсбук деформираха дебата, прогониха българите от социалните мрежи, които бяха някакъв оазис на свободомислие и свободна дискусия и сега вие сте основен източник на омраза в българските медии.“

Това изказване на въпросния Иво Христов ми подейства като червено на бик, затова си позволявам да говоря в момента. Защото този Иво Христов е абсолютно прав!

Аз не съм забравил какво правеха троловете на Иво Мирчев и самия Иво Мирчев преди няколко месеца срещу мен и моите колеги. И това, че Мирчев в момента е опозиция и се прави на умряла лисица, в някои отношения, въобще не бива да ви заблуждава. Той и неговите тролове – „Бе Ге елфи“, „Бе Ге джуджета“, „Бе Ге Снежанки“ и какви ли още не „Бе Ге-та“ наистина превърнаха социалните мрежи в едно поле на омразата.

Аз съм голям фен на всички социални мрежи, заради свободата на изразяване, но наистина съм чел за себе си такива гнусни лъжи и измислици, че съм изпитвал истинско отвращение.

Е, Иво Мирчев и неговите тролове са част от това.

Откъде знам ли? Ами въпросните тролове са печалбари. Те правят това нещо за пари и част от тях са ми предлагали, срещу сериозно заплащане, да играят и за мен, за да си връщам на ППДБ за всичко, което правят. Аз, естествено, се изсмях на тяхното предложение. Ето така знам. Защото знам и защото всички тези неща са истина. Мога да ви кажа, че Иво Мирчев и неговите ферми от тролове заслужават само презрение. Щеше да бъде прекрасно, ако те могат да бъдат изчистени, да оставят средата в социалните мрежи на свободата на словото, но за съжаление в момента няма удачен начин, по който да им се противодейства.

Често тролските ферми налагат тезата, че страната е кочина и наричат хората свине, но истината е, че точно техните действия превръщат държавата в кочина.

Така че, скъпи приятели, всичко е въпрос на хигиена. Лична хигиена. И само от вас зависи, влизайки в социалните мрежи, присъствайки там, четейки, пишейки, как точно ще се държите и на кого ще вярвате.

Това наистина си зависи само от вас.