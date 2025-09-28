неделя, септември 28, 2025
Последни:
Политика

Трифонов: Сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен

Редактор

Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен.

Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация. Макар и за кратко — беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи — юнаци!

Интересно от мрежата

Вижте още

Какво разбрахме от речта на председателя на ЕК?

Редактор

Кога ще бъде извършено второто плащане по ПВУ?

Редактор

Какви са средствата за България по кохезионния фонд?

Редактор

Pin It on Pinterest