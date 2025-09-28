Трифонов: Сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен

Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен.

Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация. Макар и за кратко — беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи — юнаци!

