Трифонов с емоционален пост след поредни успехи на българските волейболисти

След като мъжкият национален отбор по волейбол до 19 години победи с 3:2 гейма отбора на Съединените американски щати на световното първенство, днес, на Световното първенство в Индонезия, женският ни национален отбор до 21 години разби американския национален отбор с 3:0 гейма.

Всичко това е изумително! Нямам думи, с които да опиша каква гордост представляват тези български младежи, защото те – независимо от обстоятелствата и лишенията – по един изключително достоен начин продължават да представят себе си и родината ни. Те, заедно с техните треньори, безапелационно заслужават нашите адмирации и уважение.

Респект и ви благодаря!

