Трифонов с емоционален подарък към Софи Маринова

Снощи беше един от четирите концерта на Софи Маринова в зала „Арена 8888“.

И тъй като вчера беше денят, в който Софи Маринова стана на 50 години, аз ѝ направих подарък, като накарах 12 български духови оркестри, които свирят балканска музика, да изсвирят едно парче заедно в нейна чест. Оркестрите са следните:

Берковската Духова музика

Гложене брас бенд

Етро брас бенд

Братя Ангелови

Духова музика Репортерите

Брас бенд Ромален

Койнарска духова музика

Монт мюзик

Духова формация Закс

Духова музика Заедно

Брас бенд Сандански

Етрополска духова музика

И когато те влязоха в залата и засвириха заедно, цялата зала стана на крака и възторжено ги аплодира, докато не спряха да свирят.

Защо ви казвам всичко това?

В тези оркестри заедно свирят българи и роми. Когато заедно правим нещо хубаво и професионално, спазваме дисциплина и работим на максимум, резултатът е добър – направо прекрасен – и всички се радват, оценяват го и аплодират с уважение.

Значи това е смисълът и така изглежда ключът към успеха.

Така мисля аз!

Facebook

Twitter



Shares