Трифон Панчев: Данъчната ни система не може да продължи да бъде такава, каквато е в момента

БСП е готова да плати цената, която трябва, защото алтернатива беше хаос, влизане в Еврозоната без бюджет, инфлация, бунтове и глад”, коментира членът на Изпълнителното бюро на  партията и кмет на Дряново Трифон Панчев пред Нова телевизия.  

Той припомни, че Наталия Киселова е избрана за председател на Народното събрание преди формирането на управлението. „По начина, по който е съставено правителството, трябваше да има промени, но те не трябва да бъдат само от страна на БСП”, подчерта Панчев.

По думите му левицата е направила повече за избирателите си за 9 месеца в управлението, отколкото за 10 години в опозиция. „Правителството постигна исторически резултати, каквито са приемането ни Шенген и Еврозоната. Запазихме „швейцарското правило” и то продължава да бъде червена линия за нас. Данъчната ни система не може да продължи да бъде такава, каквато е в момента. Има много сектори, които трябва да бъдат реформирани”, каза още Трифон Панчев.

