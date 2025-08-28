Тошко Йорданов: Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали

Изказване на Тошко Йорданов в панел Енергетика по време на Интерпарламентарната конференция по ОВППС/ОПСО, която се проведе на 26-28 август, 2025 г. в Копенхаген

Днес сме в Копенхаген, за да говорим за критична инфраструктура,

енергетика и устойчивост.

Това не са абстрактни думи! Това е гръбнакът на нашите общества. Но нека бъда ясен – Европа се нуждае от Зелена сделка, но сделката, която имаме сега, е несправедлива, небалансирана и нестабилна. Вземете например моята страна България.

Ако утре затворим въглищните електроцентрали в басейна на Марица, нашият принос към намаляване на европейските емисии ще бъде 0,02% – почти нищо! Но в замяна ще унищожим 40% от производството си на електроенергия.

Колеги, това не е климатична политика, а национално самоубийство. Нека ви кажа нещо, което много малко хора в Брюксел изглежда се осмеляват да си признаят.

България вече постигна резултати. В края на миналия век емисиите ни бяха 105 милиона тона, а днес са 42 милиона.

Това е намаление с 60%. Голямата цел на Европейския съюз след 5 години е 55% намаление.

Ние в България вече го направихме. Ние не сме догонващи, ние сме пионери! Но се очаква от нас да унищожим енергийната си независимост, да унищожим индустриите си, да оставим хиляди семейства без работа. И всичко това в името на символични резултати, които няма да променят глобалния климат.

Затова заставам пред вас – с ясно послание – България ще защити енергийната си независимост.

Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали.

Нека направим Европа отново велика! Благодаря!

