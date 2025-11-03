Тошко Йорданов присъства на Конференцията по случай 155 години от учредяването на Българската екзархия и 80 години от вдигането на схизмата

На 2 ноември 2025г., председателят на парламентарната Комисия по култура и медии – Тошко Йорданов – присъства наконференция по случай 155 години от учредяването на Българската екзархия и 80 години от премахването на схизмата, която се проведе в Екзархийския дом в Истанбул.

Освен него, в конференцията взеха участие учени от България, генералните консули на България в Истанбул и Одрин – Васил Вълчев и Радослава Кафеджийска, проф. д-р Боряна Бужашка, председателят на църковното настоятелство на Екзархията Димитри Йотев и Христо Копано, член на Управителния съвет на настоятелството, както и академици и представители на цариградските българи.

“Учредяването на Българската екзархия и нейното историческо развитие я представят като типична за културата ни форма на съхраняване, развитие и проява на българския характер и специфика. Програмата, с която отбелязваме тази важна годишнина, започва от Истанбул, където през 1870 г. султан Абдул Азис обявява фермана, с който се ражда Българската екзархия“, заяви Тошко Йорданов при откриването на конференцията.

Той посочи, че разговорът е за Българската екзархия като еманация на единна българска общност, независимо от нейното териториално разделение, именно от Истанбул, който нашите прадеди са наричали Цариград.

Подготвената програма по случай 155 години от учредяването на Българската екзархия в Истанбул и 80 г. от вдигането на схизмата в Цариград, се изпълнява от академици и изследователи от УниБИТ, новооткрития Институт за българската диаспора и културно наследство зад граница, както и с помощта на Министерство на културата. Целта е чрез конференции, научни форуми и изложби, да се популяризира и възроди актуалния смисъл на великите дела на предците на българския народ.

Участниците с интерес разгледаха и изложбата, посветена на забележителните събития, под наслов „Духовност Българска”.

