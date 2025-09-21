Тони Стойчева: Пеевски се опитва да изземе властта насилствено

Тони Стойчева, кмет на район „Западен“ в Пловдив и част от отбора на Промяната, в студиото на БНТ:

„Пеевски се опитва от позицията на четвърта парламентарно представена партия да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи, хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание.

Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин.“

