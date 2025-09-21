неделя, септември 21, 2025
Последни:
Политика

Тони Стойчева: Пеевски се опитва да изземе властта насилствено

Редактор

Тони Стойчева, кмет на район „Западен“ в Пловдив и част от отбора на Промяната, в студиото на БНТ:

„Пеевски се опитва от позицията на четвърта парламентарно представена партия да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи, хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание.

Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин.“

Интересно от мрежата

Вижте още

Асен Василев: Правителството е на Пеевски!

Редактор

Възраждане: Внасяме законопроект за изменение и допълнение на потребителския кредит

Редактор

Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

Редактор

Pin It on Pinterest