Тодор Джиков: Няма да има таван на цените на храните, целта е прозрачност на надценките

Депутатът от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ заяви, че държавата води разговори с големите търговци и очаква осезаем ефект до края на годината

Управляващите не планират административно определяне на таван на цените на хранителните продукти, а целта е да се постигне по-голяма прозрачност при формирането на надценките по цялата верига на доставки. Това заяви пред „Нова телевизия“ народният представител от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ и заместник-председател на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Тодор Джиков.

По думите му държавата води активни разговори с големите търговци, като очакванията са предприетите действия да дадат осезаем резултат до края на годината.

„Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата“, заяви Джиков.

По-малко посредници по веригата

Според депутата един от механизмите за намаляване на крайните цени е оптимизирането на веригата на доставки и по-голямата проследяемост на надценките от производителя до магазина.

„Какво става и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно – това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата, толкова повече надценката се увеличава“, обясни той.

Джиков посочи още, че усилията са насочени към създаването на условия, при които търговските вериги да разполагат с равностойни партньори, способни да гарантират необходимите количества и качество на продукцията.

Джиков: Нормалната надценка би трябвало да е до 35–40%

Народният представител припомни и доклад на Комисията за защита на конкуренцията, който по думите му е установил сериозни проблеми и големи надценки на пазара.

Джиков обясни и какво разбира под понятието „справедлив брутен марж“.

„Това е една нормална надценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не можеш да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована надценка. Нормалната надценка би трябвало да е не повече от 35–40%“, заяви Тодор Джиков.