Тези от „кръглата маса“ едва ли ще го прочетат… А трябва

ОТВОРЕНО ПИСМО

до членовете на Съвета на Европейския съюз от народния артист на Русия, герой на труда на Русия, кинорежисьора Никита Михалков

„Аз, Михалков Никита Сергеевич, филмов режисьор, сценарист, продуцент, носител на „Оскар“, два Златни лъва на филмовия фестивал във Венеция, Гран при на филмовия фестивал в Кан и много други награди, пиша това писмо, само за да подчертая, че не съм политик, не съм чиновник и не съм държавен служител. Аз съм руски творец, представител на древен руски род и затова смятам за необходимо да кажа следното относно включването ми в санкционния списък на ЕС:

Първо, моля да не възприемате писмото ми като опит да се измъкна от обявените ми санкции, защото тези санкции ми бяха обявени от хора, на чиито думи или действия не може да се вярва. Достатъчно е да си припомним признанието на бившия канцлер на Германия г-жа Меркел, бившия президент на Украйна Порошенко и бившия президент на Франция Оланд, че всички многогодишни преговори, свързани със споразуменията от Минск, са били цинична лъжа с цел печелене на време и насаждане на прекрасната земя на Украйна на нечовешка русофобия и жесток нацизъм. Или си спомнете как цивилизованият свят подкрепи забраната на киевския режим руски граждани на Украйна да говорят и мислят на родния си руски език. И освен това, презирайки устните обещания, дадени на ръководството на Съветския съюз НАТО да не се разширява на Изток, да не обгражда нашата страна, която изпълни всички споразумения за намаляване на въоръженията, включително изтеглянето на нашите войски от Източна Европа, разрушаването на Берлинската стена, почти пълното унищожаване на националния военно-промишлен комплекс и така нататък, доведоха НАТО близо до границите на моята страна.

Но аз не искам да обсъждам това. То е твърде очевидно не само за мен, но и за вас и затова всичко, което правите, е последователно продължение на всеобщата лъжа и северноатлантическата експанзия. Аз говоря за нещо друго.

Вие, които се смятате за цивилизовано демократично общество, обявявате санкции на човек, който изразява личното си мнение в собствената си страна, в своята родина, на своя народ, на своя език

В продължение на 11 години водя предаването „Бесогон“ по канала „Россия-24“ и през всичките 11 години никога не съм променил гледната си точка по нито един от ключовите въпроси, които поставих. Само през миналата година 16 предавания са гледани от 229 милиона зрители.

Наистина ли не разбирате, че само тази цифра потвърждава, че това, за което говорим в нашите предавания, вълнува огромното мнозинство от хората, живеещи в Русия.

Без да знаете какво говорите, ме обявявате за пропагандатор на Кремъл. Но за справка, ако ви интересува: не получавам нито стотинка нито от канала, нито от държавата и правя предаването за своя сметка. Освен това, за „чистотата на експеримента“, моето предаване не се прекъсва от реклама, която, повярвайте ми, с такъв брой гледания може да се превърне в източник на сериозен доход за мен. Моето предаване не е цензурирано от никого. В понеделник то се включва в програмата за петък сутринта, а каналът получава нашия „Бесогон“ едва в четвъртък късно вечерта, без да знае нищо за предаването, освен името, следователно никой не може да повлияе на неговото съдържание.

Мога да предположа, че отношението ви към мен се е развило именно след гледането на моите предавания и именно защото те със своята правдивост и независимост помагат на хората да разберат истината

Няма да скрия – това ме радва.

Но ако това е така, не може да не сте чули и видели колко пъти в „Бесогон“ призовавах да събудите чувството си за истина и предлагах да погледнете с широко отворени очи децата, убити от киевския режим в Донбас, изгорените в Дома на профсъюзите в Одеса, разстреляните военнопленници, изтезанията и униженията на мирното население – всичко, което е резултат от вашата измамна политика и предателството на подписаните от вас Мински споразумения.

Вие ми налагате санкции, наред с други неща, заради подкрепата ми за предполагаемо невярното изявление на Кремъл за биологичните оръжия. Но защо тогава не обявите санкции на г-жа Нюланд, която публично призна съществуването на биологични лаборатории в Украйна, което беше доказано от документални кадри и документи, които показахме в нашата програма.

Наричате обединението на Крим с Русия анексия и не искате да признаете, че след фашисткия преврат с атентат срещу президента Янукович се подготвяше и щеше да се проведе кървава баня в Крим, не искате да повярвате и признаете, че повече от 90% от жителите на Крим са гласували без нито един изстрел и насилие за връщане към Руската федерация.

Вие отричате нашето твърдение за събудения нацизъм в Украйна и смирено приемате разрушаването на паметници на съветските войници, победили Германския райх, и преименуването на улици, кръстени на велики писатели, давайки им имената на Бандера, Шухевич и други съучастници на Хитлер, които

само заради Волинското клане с убийството на стари хора, жени и деца, трябва да бъдат прокълнати завинаги

Не искам да се спирам на всички тези факти, защото вие сте видели всичко в моите предавания, иначе нямаше да ми обявите санкции. Но вашата задача е да не виждате нищо от това. И най-важното – да не позволявате на другите да го видят – тези, които още не са заслепени от вашата пропаганда и които не изпълняват задачите, поставени ви от Вашингтон.

Тази истина е страшна за вас само защото в периода от 1 януари до 8 януари тази година повторенията на нашето предаване са гледани от 53 милиона души. А това е населението на няколко страни от ЕС, които ми обявиха санкции, взети заедно.

В края на това писмо, искам да изразя благодарността си към вас за признанието на моята дейност, защото по друг начин, освен с признание, не мога да си обясня страха ви от истината, която рано или късно ще прерасне в международен трибунал на онези страни и народи, които днес чакат нашата победа, но нямат нито силата, нито възможността да я изразят открито. Не забравяйте, че освен Северозапад, има и Югоизток, както и Африка и Латинска Америка.

Улисана от комфортния живот под американския ядрен чадър, цивилизована Европа, която някога не чу Кадафи и го уби, ще се събуди със стотици милиони очи на обикновени хора, които ще се пробудят от мъглата и ще ви кажат „не“ – силно и ясно, както ви казва нашият президент днес – единственият от световните лидери, който стои на пътя на опустошителното цунами на вашето лицемерие. Но заедно с него това „не“ ви го казва огромното мнозинство от народите на нашата огромна Русия.

Прекрасно разбирам, че малцина от онези, до които е адресирано, ще узнаят за това мое писмо, но за мен беше по-важно да го напиша.

Чуйте нашето „не“, докато все още имате време“