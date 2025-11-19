Тепърва предстои всичко, за което се говори на учредителната конференция да се случи.

Ще бъде трудно, очаква ни много работа. Ние работим за тази идеология от 35 години, наречена тогава „Движение за права и свободи“, а сега продължава като „Алианс за права и свободи“.

Това каза в предаването „Денят на Дарик“ съпредседателят на АПС Танер Али.

„Д-р Ахмед Доган може би е първият човек в света, който учредява втора партия. Може и да има друг човек, но аз не знам. Основната цел ни е нашите последователи по места да разберат, че истинските, автентичните, които са тръгнали преди 35 г. с общочовешки права, АПС е продължителят на тези идеали. Нашата партия ДПС бе открадната. Активистите и кметовете на ДПС бяха притиснати. Всичко това се отрази и бяхме шокирани в първия момент. Всичко, което предстои, е заложено в учредителната декларация“, заяви Танер Али.

„Най-голямата ни цел е да направим местни и областни структури, като накрая догодина до септември най-късно да направим първа национална конференция на „Алианса за права и свободи“. Задачата на задачите е партията да бъде регистрирана и да тръгнем да съберем 2500 подписа за тази цел. Имаме много обаждания от страната. Имахме учредители от всяка една област. Имаше хора като политзатворници, които са били по затворите с Доган, имаше и учредители от 1990 г. Автентичните хора бяха заедно с нас на 15 ноември и това ме провокира да мисля как да направим така, че да обединим хората“, каза още той.

„Отчетохме грешките си на учредителната конференция, както и слабостите, които сме правили. Самокритиката и това, което исках да чуят критиците по социалните медии, изумен съм от някои писания. Знаем, че сме в дигитален свят. Публикации, които всяват омраза, не знам дали са тролове, но наблюдаваме тези процеси. Нека да бъдат градивни критиките, трябва да има такава, но да е без омраза. Трябва като се критикува – да се дават и положителни примери. Основната цел е да запазим нашата автентичност. С колегите в ръководството ще проведем първото заседание на Централното оперативно бюро. Доган подчерта, че платформата е отворена и всеки може да се присъедини по всяко едно време, за да може на едни следващи избори“, коментира Али.

Facebook

Twitter



Shares