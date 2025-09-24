Структурата на ИТН–Пловдив се срещна с министър Бачев

На 22 септември в Пловдив се проведе работна среща между структурата на партия „Има такъв народ“ и министъра на културата г-н Мариан Бачев.



Посещението на министъра в града бе по повод връчването на Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”.



В рамките на разговора със структурата на ИТН бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с бюджета на Министерството на културата, както и възможностите за реализиране на съвместни проекти с Община Пловдив.

На срещата присъстваха общинските съветници от групата на ИТН в Общинския съвет – Пловдив, секретарят на структурата, координатори, членове и симпатизанти.

Обсъдените теми и поставените приоритети са важна стъпка към засилване на сътрудничеството между държавните институции и местната власт, в интерес на културното развитие на града и региона.

