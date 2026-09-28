Стефан Белчев очерта приоритетите за държавните финанси: Данъчна стабилност, контрол върху хазарта и мерки за горивата

Депутатът от „Прогресивна България“ представи основните мерки, които управляващото мнозинство предприема за стабилизиране на държавните финанси

Народният представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, очерта пред БНР ключовите приоритети и мерки за стабилизиране на държавните финанси.

Сред основните акценти са запазването на плоския данък, временна солидарна вноска върху свръхпечалбите в определени сектори, по-строг контрол върху хазарта, мерки на пазара на горива и подготовката на Бюджет 2027.

Запазване на плоския данък и временна солидарна вноска

По думите на Белчев плоският данък за гражданите и бизнеса ще бъде запазен.

Предвижда се временна солидарна вноска в размер на 33% върху свръхпечалбите на банки, застрахователи, телекомуникационни компании и големи търговски вериги. Мярката трябва да действа до края на 2026 г.

Според представената позиция целта е дефицитът да бъде трайно свит до 3% от БВП, без да се създават сътресения за доходите, като едновременно с това бъдат осигурени по-силни социални буфери за семействата с деца.

Белчев коментира и ролята на регулаторите

Председателят на икономическата комисия заяви, че регулаторните институции трябва да запазят експертния си тон.

Според него критиките от страна на БНБ към фискалните мерки на държавата излизат извън рамките на икономическия дебат. Белчев посочи, че задължение на Народното събрание е да защитава стабилността на страната като цяло, а не само на банковия сектор.

Предлагат по-строг контрол върху хазарта

Друг акцент е засилването на контрола върху хазартния сектор.

Предвижда се законов механизъм през БНБ за блокиране на незаконни плащания към нелицензирани платформи, включително такива, извършвани чрез криптовалути.

Според представените предложения приходите от такси в хазартния сектор трябва да бъдат насочвани целево и поравно към младежки дейности, спорт, образование и здравеопазване.

Мерки на пазара на горива

Белчев коментира и предприетите мерки на пазара на горива. По предоставената информация парламентът е одобрил нулев акциз до края на 2026 г. за метана, природния газ и пропан-бутана.

Целта е ограничаване на инфлационния натиск върху гражданите и бизнеса.

Белчев заяви още, че вътрешното потребление на горива в България е гарантирано, а износът на излишъци от рафинерията в Бургас цели да предотврати технологично спиране на производствения процес.

Подготовката на Бюджет 2027 продължава

Управляващото мнозинство работи и по подготовката на Бюджет 2027.

По думите на Стефан Белчев основният фокус ще бъде поставен върху финансовата дисциплина и подкрепата за българските общини, без привилегировано отношение към отделни местни власти.