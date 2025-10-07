вторник, октомври 7, 2025
Станислав Стоянов: Европейската комисия ощетява фермерите и стимулира войната

В свое изказване от трибуната на Европейския парламент Станислав Стоянов остро разкритикува предложената от Европейската комисия обща селскостопанска политика, според която средствата за селско стопанство са драстично орязани и насочени към военизирането на Европейския съюз. Той категорично заяви, че партията “Европа на суверенните нации”, на която е председател, и едноименната парламентарна група, на която е зам.-председател, застават зад исканията на европейските фермери.

“Земеделските производители в цяла Европа са под огромен натиск. Те са изправени пред нарастващи разходи и пазарна нестабилност. Търговски споразумения, като това с Меркосур, отварят вратата за нелоялна конкуренция от страни с по-ниски стандарти на производство. 

Липсата на диалогичност и здрав разум, както и афинитетът към войната на Европейската комисия, обезкървяват селското стопанство. Фермерите губят достойното си място във веригата на хранителни доставки, а селските райони западат поради обезлюдяване и липса на възможности за младите хора.

Предложената от Европейската комисия обща селскостопанска политика ще задълбочи кризата в сектора. Инструментът, който позволява на земеделските производители да издържат на пазарните колебания, бива орязан в името на войната. Това е обида към хората, които поддържат селата ни живи и осигуряват хляб на Европа. 

Ако Европа изостави своите фермери, тя изоставя себе си. Ние сме до европейските фермери, защото без тях  няма Европа.”, каза Станислав Стоянов. 

