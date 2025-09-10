Спаси София: Започваме подписка за пешеходен Шишман, за нас Град за хората не е предизборна дъвка

Обещахме пешеходни улици – работим за пешеходни улици“, заяви Борис Бонев, председател на партия „Спаси София“, при старта на гражданска кампания и подписка за пешеходна ул. „Цар Иван Шишман“.

„Явно без обществен натиск няма да стане, затова се обръщаме към гражданите. Шишман може да бъде спокойна, сигурна и красива улица за хората, а не паркинг и транзитен коридор през центъра“, допълни Бонев и припомни, че въвеждането на нощен транспорт също стана след като “Спаси София” организира мащабна подписка, събрала близо 32 000 подписа през 2017 г. Кампанията започва тази сряда – 10 септември – от 18:30 ч. на пл. „Славейков“.

„Не искаме втора „Витошка“ с кич и кръчми навсякъде. Искаме нормално, човешко пространство за живеене, пазаруване, разходка и каране на колело. Това е същността на нашата концепция „Град за хората“, каза още Бонев и поясни, че предложението на партията е съобразено с притесненията на живущите.

“Предвиждаме да са забранени изнесени от заведенията маси и летни градини, ще се организира по-сгъстен график за сметопочистване и поддръжка, както и съвместни патрули на Столичен инспекторат и Общинска полиция, за да се спазват стриктно нормите за шум – особено вечер”, обясниха от партията.

„Спаси София“ настоява за пешеходен „Шишман“ от години. Още през 2020 г. публикуваха анализ, стъпил и на транспортно преброяване от 2017 г. в рамките на проекта на Ян Геел „София – Град за хората“, според което значително мнозинство от преминаващите са пешеходци, а автомобилният трафик е многократно по-малък. Според Бонев това е категоричен аргумент улицата да се върне на хората и припомни, че проектът, по който тя беше ремонтирана преди няколко години я предвиждаше като пешеходно пространство.

„Да се твърди, че Шишман може да е единствено паркинг или кръчма на открито е откровена лъжа. Тя е емблема на духа на стара София и може да е пешеходна улица, която работи за живеещите на нея и за всички софиянци“ завършиха от „Спаси София“.

