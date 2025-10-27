„Спаси София“ създаде часовник, отброяващ минутите до изтичането на договорите за чистотата в София

„Спаси София“ представи часовник, отброяващ минутите до изтичането на договорите за чистотата в София.

Сайтът е достъпен на адрес bokluk.spasisofia.org , като показва кога всеки един от районите на столицата ще останат без почистване, ако кризата с боклука не се разреши преди това.

„Софиянци трябва да знаят колко време остава до изтичането на договорите за чистотата. Затова „отворихме данните” за сроковете“, заяви Гергин Борисов – общински съветник и член на комисията по дигитална трансформация. Той подчерта, че целта на проекта е да насочи общественото внимание към темата за бъдещето на почистването на града и необходимостта от навременни действия от страна на общината.

От „Спаси София“ припомнят, че преди година посочиха поръчката за почистването като един от петте основни маркера, по които ще оценяват дали да останат част от управлението на София. Партията неведнъж е изразявала притеснение, че процедурата е пусната твърде късно, което може да създаде риск от нови удължавания на настоящите договори и отлагане на реалната промяна в системата за сметопочистване.

Според „Спаси София“ увеличаване на общинския капацитет за почистване не само ще намали зависимостта от външни изпълнители, но и ще даде предимство на администрацията в преговорите с фирмите. В началото на октомври се прие доклад на „Спаси София“, с който се осигуриха 9 милиона лева за закупуване на техника – нови камиони за сметосъбиране и снегопочистване – за нуждите на общинското предприятие „Софекострой“.

„Отново призоваваме кмета да внесе за разглеждане в Общинския съвет доклад за структурата на Завода за боклука, който е под негов директен контрол“, заяви Борис Бонев – председател на партията.

