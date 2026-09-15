Спаси София представи проекти за безопасна среда около училища и детски градини в ж.к. Младост

На първия учебен ден Спаси София представи три готови проекта за подобряване на пътната безопасност около 81 СУ „Виктор Юго“, 144 СУ „Народни будители“ и 70 ДГ „Пролет“ в ж.к. „Младост“. Проектите са изработени още през 2024 г., но вече втора година остават нереализирани.

„Днес хиляди деца отново тръгват на училище, а ние отново говорим за мерки за безопасност, които отдавна трябваше да бъдат изградени. Тези проекти са готови. Не са идея, не са обещание и не са бъдещо намерение. Има конкретни решения за конкретни опасни места, но вече втора година те чакат реализация“, заяви председателят на Спаси София Борис Бонев при представянето им.

Проектите предвиждат конкретни физически мерки за намаляване на риска за децата – тротоарни уширения, повдигнати пешеходни пътеки, подобряване на видимостта при пресичане и организация на пространството, която принуждава шофьорите да се движат по-внимателно около учебните заведения.

Трите проекта в ж.к. „Младост“ са част от общо пет проекта за обезопасяване на средата около училища и детски градини, разработени от Столична община през 2024 г. Те бяха възложени от тогавашния заместник-кмет по транспорта Илиян Павлов от Спаси София, който беше част от екипа на Васил Терзиев преди партията да оттегли подкрепата си за неговото управление.

„Докато в Париж стотици улици около училища се преобразуват в пространства, в които децата могат да се движат спокойно и безопасно, в София пет готови проекта чакат някой просто да ги реализира. Не можем всяка година на 15 септември да говорим колко важна е безопасността на децата, а през останалите 364 дни да отлагаме конкретните мерки“, заяви Бонев.

От Спаси София обявиха, че ще настояват петте проекта отново да бъдат включени в бюджета на Столична община и да бъде осигурено финансиране за реалното им изпълнение.