Спаси София: кой лобира за над 2000 екрана с реклами във влаковете на метрото?

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров внесе скандален доклад за “дигитализация на рекламите в метрото”.

Това заявиха Андрей Зографски и Гергин Борисов от Спаси София и остро разкритикуваха предложението. По думите им в него виждат лобизъм и конкурс, нагласен за конкретен победител. “Най-субективният критерий – концепция за реклама – е с най-голяма тежест. В полза на кого се предлага това?”, попита Андрей Зографски.

“Предлагате да заменим с екрани над 2000 стикери във влаковете. Ако някой с фоточувствителна епилепсия влезе в такъв влак ще припадне преди първата метростанция”, заяви Гергин Борисов и допълни, че предложената от Петров тръжна документация върви “в кардинално грешка посока от това, което вече е имплементирано в трамваите”, където екраните задължително предоставят информация, важна за пътниците. В предложението на Петров за нуждите на Метрополитен и Столична община са допуснати до 10% от ефирното време или рекланата площ.

Андрей Зографски – зам.-председател на транспортната комисия – също критикува обема на рекламните площи. “Ние се опитваме да ограничаваме визуалното замърсяване на града отгоре, вие предлагате хората под земята където и да се обърнат, да виждат видео реклами”, обърна се към Петров той и спомена, че Общинският съвет не посмя да вземе отношение по намаляване на билбордите из града и посочи за пример и “видео фасадата” за сградата на бул. Цариградско шосе като погазване на правилата, толерирани с години от институциите.

Зографски направи паралел между бързото изготвяне на този доклад с доклада за назначаване на ръководствата на дружествата, който според Спаси София заграби общинската икономика. “Това ръководство беше сложено там да реализира точно такива скандални проекти. И както за 15 минути безропотно беше разпределен докладът за тяхното назначаване (от Петров) по същия начин на 9 декември Петров пита “Искате ли конкурс” и на 11 декември “Метрополитен” отговаря – “Искаме, ето и всички нужни документи за такъв, че и пазарна оценка от днешна дата””, обобщи той.

Борисов също добави, че изискванията към рекламните елементи трябва да се съгласуват с Наредбата за градската среда. “Столична община си има цвят, трябва да има и Стандарт за рекламните елементи и градското обзавеждане – защо архитектурна комисия не гледа този доклад”, попита той и допълни, че е пропусната възможността с този конкурс да се поръчат и елементи, които само метрото да ползва – кутии за картите на метрото по пероните на метростанциите и видео тотеми в преходите на трансферните станции, които да показват времената на пристигане на метровлаковете или наземния транспорт около станциите.

От Спаси София заявиха, че ще внесат предложения за поправки в конкурсните условия.

