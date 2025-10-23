Спаси София: Две години слагаме паркинги в бюджетите, Никола Лютов ги маха

„Спаси София“ излезе с остра критика към актуализацията на бюджета на Столична община и поиска оставката на Никола Лютов като заместник-кмет по строителството. „Две години подред се борим в бюджета да се заложат пари за паркинги, а Никола Лютов ги маха”, обобщи позицията на партията Стефан Спасов, общински съветник.

Според „Спаси София“ актуализацията на бюджета е самопризнание за невъзможност да се изгражда инфраструктурата, от която София критично се нуждае, а софиянци очакват. „Готови проекти с осигурени средства буксуват. Виждаме не само нежелание и неумение да се свърши работа, но и неприкрит саботаж. Като Терзиев не спира да се жали, че държавата саботира София, защо позволява това да се прави от най-приближените му хора?”, попита Спасов. „Няма как да подкрепим отпадане на всички паркинги в бюджета, при положение че точно Терзиев и ППДБ в момента предлагат не реформа на паркирането, а удвояване на цените за Синя и Зелена зона. И същевременно признават пред софиянци, че са излъгани – няма нови паркинги, само нови, двойни цени”, допълни той.

„Отпадат и важни транспортни проекти защото никой в администрацията не ги припознава, макар да бяха част от предизборните обещания на кмета”, обясни Спасов. Сред отрязаните са проектирането на трамвайното трасе по Тодор Каблешков и цялостният ремонт на бул. Христо Ботев. „Дори петте проекта за пътна безопасност около детски градини и училища, които нашият зам.-кмет по транспорта остави готови на Терзиев, са премахнати”, допълни той.

През юни „Спаси София” включи в бюджета пари за преасфалтиране на бул. Евлоги и Христо Георгиеви, Ситняково и пътния възел на гара Подуяне. „Актуализацията изключва и тези обекти. Вместо цялостни решения, за да може софиянци да усетят качествена разлика са похарчени 65 милиона за безотчетни кръпки”, обясни Спасов и попита „Защо се води политика на саботажи и инат?”

„По много от тези проекти свършихме работата на администрацията, водихме срещи с кмета Терзиев само и само да станат, но никой не си мръдна пръста”, завърши Спасов и допълни, че като опозиция „Спаси София” винаги е критикувала управлението, ако не се справя и разчита на пропаганда и розови очила. „Само с амбициозно управление софиянци ще видим напредък”, завърши той.

