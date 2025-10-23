Спаси София: Докога софиянци ще си возят боклука на задната седалка?

За да се започне каквото и да е решаване на проблема с боклука в София е необходимо да се прекрати сегашната поръчка и да се мине на съдебен контрол. „За да не дава Терзиев поводи на прокуратурата на главното Д да му прави проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си – без обществената поръчка да е прекратена, преговори са недопустими”. Това заявиха от Спаси София преди заседанието на Общинския съвет. Днес кметът Терзиев трябва да представи план за излизане от кризата с боклука.

„В Подуяне, Слатина и Изгрев договорите изтичат след 5 седмици, а там няма нито един допуснат кандидат в процедурата. Какво се чака?“, попита Андрей Зографски, общински съветник от Спаси София. Според „Спаси София“ Заводът за боклук и общинската „Софекострой” не се справят в Люлин и Красно село, а до края на годината 20 от 24-те района ще са без редовно сметоизвозване.

„Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци?”, попита Зографски и допълни, че град, който разчита на доброволци, е като болница, която кара пациентите сами да си правят операции.

„Не разбираме защо кметът отново отложи укрепването на капацитета на Завода за боклук, който е под негов пряк контрол. Докладът за това е готов от март месец, а следващото заседание на Общинския съвет е след 3 седмици”, обясни Зографски и напомни, че искат отговор от Терзиев защо бездейства по мярка, за която „Спаси София“ ще го подкрепи.

На предната си сесия Общинският съвет прие доклад на Спаси София, отпускащ 9 милиона за закупуване на техника за „Софекострой“, но дори и при най-бързите процедури, такава ще дойде след месеци.

„Нито общинските съветници, нито районните кметове, нито и гражданите имат яснота за намеренията на кмета и времевите рамки, в които ще разреши проблема, който виси като Дамоклев меч над София“, посочи Зографски. Според него кризата няма да се реши като някой повтори сто пъти на глас, че криза няма. „Необходимо е заедно, стъпка по стъпка, бързо и без отлагане да взимаме решенията, които да разрешат тази криза”, завърши той.

Facebook

Twitter



Shares