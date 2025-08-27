„Спаси София“: Държавата да даде на София Резиденция „Банкя“ за балнеологичен и конгресен център

Политическа партия „Спаси София“ за втори път внася доклад за безвъзмездно придобиване от държавата на Резиденция „Банкя“.

Според вносителя Стефан Спасов резиденцията има всички нужни качества да стане общински балнеоложки и конгресен център от висок клас.

През април 2024 г. „Спаси София“ – тогава все още в коалиция с ПП и ДБ – внесе аналогично предложение в Столичния общински съвет. То предвиждаше държавата да прехвърли безвъзмездно имота на Столична община, за да бъде възстановен като специализиран балнеоложки и конгресен център. Инициативата тогава бе блокирана на комисия в СОС след възражения от ГЕРБ. „С претенции за извършване на анализ на собствеността и реституционни дела – опитът резиденцията да бъде извадена от безвремието беше саботиран“, заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“.

„От десетилетия насам огромната сграда и прилежащият ѝ парк тънат в разруха след поредица от неуспешни проекти и липса на визия. Тя е включена в проекта „Ново културно наследство“, поръчан и платен от Столична община, и е идентифицирана като едно от най-ценните образци на следвоенния модернизъм в България. Въпреки това, тя е в списъка „Желязков“, което говори, че държавата възнамерява да я продаде, преструвайки се, че е с отпаднала необходимост,“ подчертава Стефан Спасов.

„Крайно време е Столична община да поеме управлението ѝ и да върне живота на това пространство с висока културна и архитектурна стойност“, посочва в аргументите си „Спаси София“.

„Резиденцията има всички качества да бъде балнеоложки и конгресен център от висок клас, който да привлича хиляди за балнеоложки и конгресен туризъм. Това са потенциални милиони приходи годишно, които днес са ни отказани“, продължава Спасов.

По думите му така Столична община може да съчетае опазването на архитектурното наследство с конкретна полза за хората – профилактика, рехабилитация, култура и туризъм. „София има нужда от нови обществени пространства, които развиват града и пазят историята му“, посочва той.

„Вместо поредната държавна сграда да бъде продадена, разрушена и превърната в затворен комплекс, Резиденция „Банкя“ може да бъде пример как водното богатство на София остава достъпно за софиянци, а уникалните примери на българската архитектура от миналия век стават привлекателни обществени пространства за отдих, бизнес и общуване“, завърши Борис Бонев.

