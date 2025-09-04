След разкритията на „Възраждане“: Общината спря незаконни строежи на КУБ във Варна

Община Варна е издала заповед за спиране на строителството в част от имотите, свързвани с украинската групировка КУБ, съобщи народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов.

Решението идва само ден след пресконференцията на политическата организация, на която бяха представени данни за незаконни строежи и масова сеч в района.

„Мотивите в заповедта напълно съвпадат с фактите и обстоятелствата, които изнесохме публично. Това за пореден път доказва, че единствено ние от „Възраждане“ не само казваме истината, но и действаме. „, коментира Коста Стоянов. По думите му „Възраждане“ вече са подготвили сигнал до прокуратурата, в който ще бъдат приложени и новите актове на общинските служители.

Коста Стоянов допълни, че въпреки предприетите мерки, остава редица въпроси без отговор – сред тях удостоверенията за търпимост, издадени за други имоти, както и проблемът с отсечената вековна гора.

„Не се споменава и за необходимото укрепване на ската, в резултат на което път в района вече е пропаднал, застрашавайки сигурността на живеещите там хора“, каза още той.

От „Възраждане“ заявяват, че ще продължат да настояват институциите да предприемат решителни действия и да осигурят защита на обществения интерес.

Припомняме, че в понеделник във Варна се проведе пресконференция, на която бяха представени значителни доказателства и за заплаха за националната сигурност, които са оформени като сигнал до ДАНС и Прокуратурата. Повече за пресконференцията може да видите тук: – https://vazrazhdane.bg/ukraina-01-09/

