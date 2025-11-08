След настояване на „Възраждане” ремонтират язовир „Враниловци“

Народният представител Даниел Петров не спира да търси решения за проблемите с напояването

В рамките на петъчния парламентарен контрол народният представител от „Възраждане” Даниел Петров постави въпрос към министъра на земеделието и храните относно ремонтът и реконструкцията на язовир „Враниловци”.

Петров попита: „С оглед на очакванията за предвидени 1,5 милиарда лева за напояване в бюджета до 2028 г. и увеличаването на поливните площи в страната с 2,5 милиона декара, предвижда ли се ремонт и реконструкция на язовир

„Враниловци“ в най-спешен порядък?”, попита Петров. Министърът потвърди, че язовирът, който е многогодишен изравнител на река Лопушница и напоява около 3500 декара земеделски земи, в момента е в неизправно състояние поради запушване от наноси, но прочете бъдещите планове:

„В рамките на капитализацията на Напоителни системи до края на 2025 г. ще бъде възложено проектиране за извършване на ремонтни дейности и изземване на наносите, включително и на язовира. В момента се изготвят задания и технически спецификации за възлагане на обществената поръчка”, съобщи министърът.

В реплика Петров отбеляза, че е удовлетворен от отговора: „Надявам се това да стане в най-спешен, най-бърз порядък и искрено бих се радвал този язовир отново да го видим пълен с вода”, каза народният представител от „Възраждане” Даниел Петров, който поясни, че към момента язовирът не изглежда толкова добре, както е запомнен от миналото.

