Слави Трифонов с остри въпроси след оповестената информация за случая „Петрохан“

Лидерът на ИТН настоя за политическа отговорност и законодателни промени, като отправи серия от обвинения към представители на властта и политически опоненти

Слави Трифонов коментира оповестената от прокуратурата и полицията информация по случая „Петрохан“, като заяви, че според него представените данни потвърждават твърдения, които той и представители на ИТН излагат от месеци.

В позицията си Трифонов използва израза „45-и август“, с който иронизира забавянето на обещаното публично представяне на информация по разследването. Той постави въпроса защо оповестяването на данните е отнело месеци, ако значителна част от обстоятелствата са били известни на разследващите по-рано.

Лидерът на ИТН отправи редица въпроси към представители на изпълнителната власт и държавните институции, свързани с действията им по случая. Той поиска да бъде изяснено и финансирането на организации и лица, които свързва със случая.

Трифонов отправи и тежки обвинения към представители на ПП-ДБ и други публични фигури, включително кмета на София Васил Терзиев. Тези твърдения са част от политическата позиция на лидера на ИТН и не следва да се приемат като установени факти без съответното потвърждение от компетентните органи.

Той настоя още за промени в законодателството, регулиращо регистрацията и дейността на неправителствените организации, като припомни, че ИТН вече е предлагала подобни законодателни изменения.

В края на позицията си Трифонов заяви, че той, хора от екипа му и ИТН са понесли политически и обществени критики заради позицията си по случая, но ще продължат да настояват за пълното му изясняване и за търсене на отговорност.