Слави Трифонов с остри критики към Иван Демерджиев: Кого прикривате?

Трифонов отправи публично писмо до вътрешния министър, в което настоява за обещаната информация по случая „Петрохан“ и го обвинява, че не изпълнява поетите ангажименти

Слави Трифонов отправи остри критики към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради липсата, по думите му, на обещана информация по случая „Петрохан“.

В публично писмо, адресирано до Демерджиев и с копие до министър-председателя Румен Радев, Трифонов настоява МВР да даде отговори за случая и обвинява вътрешния министър, че не е спазил заявения срок за оповестяването им.

„Защо лъжете? Кого прикривате?“

Трифонов твърди, че Демерджиев е обещал в края на август да съобщи информация по случая „Петрохан“, но това не се е случило и през втората седмица на септември.

„Вие казахте ли, че в края на месец август най-после ще съобщите информацията за случая „Петрохан“? Казахте, аз ви гледах с очите си“, пише Трифонов.

След това отправя директни въпроси към министъра:

„И защо се държите така? Защо лъжете? Кого прикривате?“

Това са обвинения и въпроси, отправени от Трифонов, като в публикуваното писмо не са представени доказателства, че министърът прикрива конкретно лице или обстоятелство.

Сравни Демерджиев с герой от GTA VI

В началото на писмото Трифонов използва и препратка към популярната видеоигра GTA VI.

Поводът е изказване, което той приписва на Демерджиев след залавянето на Стоян Колев в Испания – „Сезонът приключи преди GTA VI“.

„Вие явно се изживявате като герой от GTA VI“, пише Трифонов.

Той оспорва начина, по който според него министърът представя случая със Стоян Колев, като подчертава, че задържането му е извършено от испанските власти.

Трифонов: Време е случаят „Петрохан“ да приключи

В писмото си Трифонов отправя и критики към начина, по който Демерджиев изпълнява задълженията си като министър на вътрешните работи.

По думите му поведението на вътрешния министър създава впечатление, че той се „опиянява от позицията си“ и прави това, което желае, вместо това, което се изисква от поста му.

В края на обръщението Трифонов отново използва метафората, свързана с изказването за GTA VI:

„Сезонът на Петроханската секта започна отдавна. Време е вече да приключи!“

С публичното си писмо Слави Трифонов за пореден път настоява МВР да предостави повече информация по случая „Петрохан“, като към момента изложените в текста обвинения представляват позицията на Трифонов.