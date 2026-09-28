Слави Трифонов с остра позиция за случая „Петрохан“ и критики към Лора Крумова

Лидерът на „Има такъв народ“ коментира реакциите около случая и заяви, че според него няма оневиняващи обстоятелства

Слави Трифонов излезе с остра позиция по случая „Петрохан“, като коментира обществените реакции през последните дни и отправи критики към журналиста Лора Крумова и към хората, които според него продължават да търсят обяснения, различни от представената от институциите информация.

В началото на публикацията си Трифонов разказва за американски сериал, в който част от сюжета е свързана с педофил, убит от трима полицаи. Според него киното често показва емоционалното и моралното отношение на американското общество към определени проблеми.

„Чрез филмите американците показват най-вече емоционалното и моралното си отношение към проблемите“, пише Трифонов.

След това той поставя въпроса как българското общество реагира на подобни случаи и заявява, че всеки трябва сам да даде своя отговор.

„От пет дена наблюдавам с любопитство реакциите“

Трифонов свързва позицията си със случая „Петрохан“ и реакциите след действията му там.

„От пет дена наблюдавам с любопитство какви са реакциите за това, че бутнах този позорен камък на Петрохан“, заявява той.

По думите му продължава да има хора, които „оправдават“ или „оневиняват“ Ивайло Калушев, когото Трифонов определя като „педофил-убиец“.

Той коментира и изказвания на Лора Крумова в нейното предаване, свързани с проведения брифинг и пресконференция за случая „Петрохан“.

„Еми няма, бе, Лора. Няма нова информация. Информацията е такава, каквато е“, пише Трифонов.

Според него представената информация очертава конкретна картина на случилото се, а очакванията за появата на други версии не променят това.

Трифонов отправи обвинения и към политически и публични фигури

В публикацията си Слави Трифонов споменава Васил Терзиев, Саша Безуханова, Борислав Сандов, Николай Денков и Андрей Гюров.

Той твърди, че няма обстоятелства, които да оневиняват Калушев и посочените от него лица, като свързва случая с твърдения за политическа намеса, протекция и финансиране.

Това са твърдения и оценки, направени от Слави Трифонов в неговата позиция.

По думите му информацията се основава на заключенията на отговорните институции и на 150 експертизи.

Трифонов отправя и директна критика към Лора Крумова за начина, по който според него представя темата.

„Как не разбираш, че не е нормално да говориш по този начин, да оневиняваш педофил-убиец и политиците и хората, които са му давали пари?“, пита той.

„Един камък лесно се бута“

В края на позицията си Трифонов отново се връща към камъка на Петрохан и го използва като метафора за обществените нагласи.

„Вижте сега, един камък лесно се бута. Но много по-трудно е да бутнеш камъка в душите на хората, които неясно по какви причини оправдават подобни безумия“, пише той.

Слави Трифонов завършва публикацията си с темата за наказанията за сексуални престъпления срещу деца в Съединените щати.

По думите му, докато е писал позицията си, е поискал от ChatGPT информация за присъдите срещу педофили в САЩ.

„И ChatGPT ми каза, че в щата Луизиана педофилите ги кастрират химически. По закон!“, завършва Трифонов.