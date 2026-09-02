Слави Трифонов с критики към кабинета заради американски военни самолети в София

Лидерът на „Има такъв народ“ постави под съмнение заявената от правителството позиция за използването на български летища от американската военна авиация

Слави Трифонов отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев във връзка с твърдения за кацнали американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София.

Според Трифонов в сряда на столичното летище са кацнали два американски военни самолета, докато по информация на Нова телевизия те са били четири. Той посочва още, че след излитането си машините са били проследени чрез публичен регистър до района на Западен Египет.

Тези твърдения са част от позицията на Трифонов и не са независимо потвърдени в предоставената информация.

„Отлетяха, ама се върнаха“

Трифонов припомня предишни изявления на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов относно присъствието на американски военни самолети в България.

По думите му Радев е заявявал, че е договорено американските военни самолети да използват авиобаза „Безмер“, а не гражданското летище в София, както и да не извършват полети по направление към Иран.

„Затова аз днес ще им кажа: „Отлетяха, ама се върн аха!“ И то се върн аха на гражданското летище „Васил Левски“ в София, което уж Румен Радев се беше договорил американците да не го използват“, заявява Трифонов.

Обвини правителството в противоречиви позиции

В публикацията си лидерът на ИТН използва случая, за да отправи по-широки критики към управлението. Той изброява редица теми, по които според него първоначалните позиции и последвалите действия на кабинета се разминават – от държавния бюджет и администрацията до социалната политика и мерките срещу високите цени.

Трифонов използва и ирония по отношение на последния случай, допускайки, че отново може да последва обяснение, според което първоначалната информация е била разбрана неправилно.

„Не знам за вас, обаче аз се чувствам тъпо, защото царят е гол. И аз, за добро или за лошо, няма да се правя, че е облечен със страхотна генералска униформа, а ще казвам, че е гол. Всеки път“, завършва Слави Трифонов.