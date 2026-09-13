Слави Трифонов: Илияна Йотова носи отговорност за помилването на осъден за наркотрафик

Лидерът на „Има такъв народ“ отправи критики към президентската институция за решение за помилване и заяви, че високите държавни постове изискват поемане на лична отговорност

Слави Трифонов коментира публично правомощието за помилване на осъдени и отправи остри критики към Илияна Йотова за решение, взето от нея като вицепрезидент.

Повод за позицията му е случай с осъден за наркотрафик, за когото Трифонов твърди, че е получил 15-годишна присъда, но е бил помилван след пет години заради здравословното си състояние. По думите му три години след освобождаването мъжът отново е бил заловен с пет килограма кокаин.

Трифонов направи паралел с правомощията за помилване в САЩ и подчерта тежестта на подобни решения. Според него, независимо от становищата на съответните комисии и експерти, крайната отговорност принадлежи на човека, който взема и подписва решението.

„Подписът е неин, решението е нейно и отговорността е нейна“, заявява Трифонов.

Според него заемането на пост като президент или вицепрезидент не се изчерпва с публичните изяви, а предполага вземането на трудни решения и носенето на последствията от тях.

Трифонов е категоричен в оценката си, че Йотова е трябвало да прецени по-добре конкретния случай и риска при освобождаването на осъдения.

В края на позицията си той свързва темата и с кандидатурата на Йотова за президент, като поставя въпроса дали случилото се влияе върху начина, по който тя оценява отговорността, свързана с най-високия държавен пост.