Автор: Проф. д-р Хасан Абдула Халаф Ал-Бармауи

Българският народ празнува на шести септември годишнината от националното „Ден на Съединението“ — съдбовното историческо събитие от 1885 г., в което се превъплъти твърдата политическа воля на България и се утвърди вечната историческа фраза, изписана с златни букви върху фасадата на българския парламент в София: „Съединението прави силата“. Тази национална годишнина не е просто възпоменание за историческо събитие, а се пресича на тази дата с една от най-великите военни епопеи в историята на Източна Европа — епопеята при Добрич (5–7 септември 1916 г.), за да формират заедно истинската стратегическа стена, на която българската държава се опира при управлението на разгарящите се геополитически кризи по нейните непосредствени и регионални граници.

Битката при Добрич през 1916 г. отбеляза повратна точка в българската военна мисъл и доктрина. Българската армия, водена от кавалерията на генерал Иван Колев, води решително и изключително сложно сражение срещу съюзническите сили, съставени от руснаци, сърби и румънци. Историческият парадокс се състоеше в това, че българската армия се биеше срещу руските и сръбските войски, които в паметта на народа бяха свързани с освобождението на страната десетилетия по-рано. Това доказа, че българското военно решение поставя държавния суверенитет и защитата на територията в региона Добруджа над всякакви емоционални сметки или традиционни съюзи. Този тактически решителност и боен устойчивост срещу сили, превъзхождащи българската армия по численост и въоръжение, по-късно се превърнаха в дипломатически инструмент за натиск, който доведе до възстановяването на Южна Добруджа чрез Крайовската спогодба през 1940 г. без кръвопролитие. Днес България олицетворява този баланс между военна сила и дипломатическа мъдрост чрез ключовата си роля като активен член на НАТО. Страната домакинства четири съвместни учебни съоръжения с американските сили и участва в съюзническите структури, гарантиращи сигурността на Източния флаг, с инвестиции в отбраната, надхвърлящи 2% от БВП през последните години, което засилва нейния възпиращ капацитет в най-важния морски коридор в Източна Европа.

Сложността на настоящата геополитическа обстановка поставя българското ръководство пред изключително прецизни изпитания на фона на продължаващата руско-украинска война, чиито морски и въздушни театри на военните действия се намират на разстояние не повече от 300 километра от българското крайбрежие, паралелно с ескалиращото напрежение в Близкия изток между Иран и американо-израелската коалиция. София е пряко засегната от тези конфликти на няколко нива: безопасността на корабоплаването и търговията в Черно море е свързана с над 65% от българския морски износ и внос, докато нарушенията в глобалните вериги за доставки и енергийни коридори пораждат рискове от инфлация и натиск върху енергийните пазари. В този контекст българското ръководство действа със стратегическа предпазливост, разчитайки на затвърждаване на ангажимента си към евроатлантическите съюзи, като същевременно напълно се въздържа от каквито и да било военни или политически авантюри, които биха могли да засегнат вътрешната сигурност или да превърнат българската територия в пряка линия на конфронтация в сблъсъците между великите сили.

Икономическите и отбранителните показатели показват, че балансираната политика на София дава своите плодове по отношение на националната стабилност. Държавата запази стабилността на енергийния си сектор чрез 100% диверсификация на източниците на газ и осигуряване на доставки чрез регионалните интерконектори с Гърция и Румъния, заедно с повишаване на ефективността на местното производство на националната отбранителна индустрия, чиито продажби отбелязаха изключителен ръст от над 150%, превръщайки София в един от основните доставчици на военно оборудване по международни стандарти. Този успех в превръщането на предизвикателствата за сигурността във възможности за укрепване на инфраструктурата и промишлената независимост потвърждава, че държавата, която успя да обедини териториите си през 1885 г. под девиза „Съединението прави силата“ и да защити границите си през 1916 г. при Добрич, днес притежава визията и мъдростта да играе ролята на гарант за сигурността и стабилността в региона на Черно море, защитавайки своята национална сигурност и суверенно решение в свят, който пренарежда своите баланси чрез сила и дипломация.