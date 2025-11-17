Севим Али: Изграждането на регионални структури по места е основната цел пред АПС
Това каза пред БНР – Бургас съпредседателят на Алианс за права и свободи Севим Али.
„Всеки е добре дошъл при нас, има много желаещи, ентусиазмът е голям. Започваме обиколка по места“, посочи бургаският депутат.
По думите му след изграждането на структурите другата им голяма цел е провеждането на отчетно-изборна конференция до края на следващата година.
Алиансът би участвал в предсрочни избори, ако има такива, допълни още Али.
