Севим Али: Изграждането на регионални структури по места е основната цел пред АПС

Изграждането на регионални структури по места е основната цел пред Алианса за права и свободи.“

Това каза пред БНР – Бургас съпредседателят на Алианс за права и свободи Севим Али.

„Всеки е добре дошъл при нас, има много желаещи, ентусиазмът е голям. Започваме обиколка по места“, посочи бургаският депутат.

По думите му след изграждането на структурите другата им голяма цел е провеждането на отчетно-изборна конференция до края на следващата година.

Алиансът би участвал в предсрочни избори, ако има такива, допълни още Али.

Повече от разговора чуйте в звуковия запис в линка

⬇️

https://bnr.bg/…/izgrajdaneto-na-regionalni-strukturi-e…

