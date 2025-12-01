Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

ЕЦБ / Кристин Лагард, председател. Евродепутатите от комисията по икономически и парични въпроси (ECON) ще проведат редовния паричен диалог с председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, последван от дискусия с нея в ролята й на председател на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) (сряда).

На живо: заседание на ECON, сряда, 3 декември, 15:30 ч. българско време

Търговски приоритети на ЕС. Членовете на ЕП от комисията по международна търговия (INTA) ще обсъдят предстоящото приемане на два регламента относно прилагането на търговското споразумение със САЩ и относно гаранциите по търговското споразумение със страните от Меркосур (вторник).

На живо: заседание на INTA, вторник, 2 декември, 12:00 ч. българско време

На живо: заседание на INTA, вторник, 2 декември, 16:00 ч. българско време

Отношенията между ЕС и САЩ. Комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще приеме позицията си относно политическите отношения между ЕС и САЩ. Очаква се членовете на ЕП да призоват за по-съгласуван подход към трансатлантическото партньорство, да призоват настоятелно САЩ да засилят водещата си роля в подкрепа на Украйна, да приветстват ангажиментите за прекратяване на войната в Газа и да насърчат двете страни да работят за премахване на митата и нетарифните бариери пред търговията (вторник).

На живо: заседание на AFET, вторник, 2 декември, 10:00 ч. българско време​

Назначаване на европейски главен прокурор. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще изслуша предложените кандидати за европейски главен прокурор. След изслушването комисията LIBE ще вземе решение относно реда на предпочитание относно кандидатите. Европейският главен прокурор се назначава от Европейския парламент и Съвета на ЕС за срок от седем години (сряда).

На живо: заседание на LIBE, сряда, 3 декември, 10:30 ч. българско време

Цифрово приложение за пътуване. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще гласува законодателство за създаване на цифрово приложение на ЕС за пътуване и цифрови удостоверения за самоличност за пътуване, за да се намали времето за чакане по външните граници на ЕС. Законодателството предвижда цифровите удостоверения да могат да бъдат подавани и проверявани предварително от граничните органи (сряда).

На живо: заседание на LIBE, сряда, 3 декември, 17:30 ч. българско време

Седмица на правата на хората с увреждания. Третото издание на Седмицата на правата на хората с увреждания в Европейския парламент ще насочи вниманието към правата и приобщаването на хората с увреждания във всички области на политиката на ЕС. Парламентарните комисии ще организират изслушвания и други събития, насочени към правата на хората с увреждания, идентифициране на пречките, споделяне на добри практики и увеличаване на достъпността (от понеделник до четвъртък).

Председателски съвет / кипърско председателство на Съвета на ЕС. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и лидерите на политическите групи ще посетят Никозия в понеделник и вторник, за да подготвят предстоящото кипърско председателство на Съвета на ЕС с политическите лидери на страната.

Програма на председателя на ЕП. В понеделник, в рамките на посещението в Никозия на Председателския съвет за предстоящото кипърско председателство на Съвета на ЕС, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с президента на Кипър Никос Христодулидис. Тя ще участва в срещата на Председателския съвет на ЕП с правителството на Кипър и ще проведе съвместна пресконференция с президента Никос Христодулидис. Във вторник председателят Р. Мецола ще се присъедини към срещата на Председателския съвет с Анита Деметриу, председател на Камарата на представителите на Кипър, и с лидерите и представителите на политическите партии в Камарата на представителите. След това, заедно с президента Никос Христодулидис, тя ще участва в дискусия със студенти в Ларнака. В четвъртък и петък председателят Р. Мецола ще посети Люксембург за заседанията на Бюрото на Европейския парламент, като в петък ще има аудиенция при Великия херцог на Люксембург. В събота председателят Р. Мецола ще присъства на официалното честване на Деня на независимостта на Финландия в Хелзинки.

